Protestmars tijdens speech koning bij herdenking Keti Koti in Amsterdam

The Black Archives en Zwart Manifest zullen op zaterdag 1 juli een protestmars organiseren naar het Amsterdamse Oosterpark, als de koning daar spreekt tijdens een grootschalige herdenking van de daadwerkelijke afschaffing van de slavernij.

Volgens de krant wil de Afro-gemeenschap meer daden zien. Premier Rutte bood in december vorig jaar excuses aan voor het slavernijverleden en zei: ‘We zetten een komma, geen punt’. Maar van het ‘helingsproces’ dat hij toen beloofde, komt volgens veel nazaten te weinig terecht.

Het motto van de protestmars is ‘Geen heling zonder herstel‘. Daarmee willen de organisatoren de discussie aanzwengelen over mogelijke herstelbetalingen schrijft de Volkskrant vandaag. Het gaat echter niet alleen om herstel maar ook om daden die institutioneel racisme moeten uitbannen en de positie van nazaten moeten verbeteren, vinden velen.

Mitchell Esajas van The Black ­Archives noemt als voorbeeld een ‘minder vrijblijvende’ aanpak van discriminatie. “Als je concludeert dat er een doorwerking is van dit verleden, dan moet je met een serieus pakket aan maatregelen komen om dat te repareren”, zegt Esajas tegen de krant.

Ook Dagmar Oudshoorn, voorzitter van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, zegt dat er meer moet gebeuren dan er nu aan plannen ligt. “Het gaat om de doorwerking van het slavernijverleden op het heden, dat de economische achterstanden worden verkleind. Of bijvoorbeeld discriminatie en institutioneel racisme voldoende worden aangepakt”, zegt ze.

Excuses van Koning Willem-Alexander zijn vooral van symbolische waarde, zegt Esajas. Volgens hem gaat het er uiteindelijk om: wat gaat de overheid concreet doen? Tot nog toe is dat volstrekt onvoldoende.

Op zaterdag 1 juli 2023 is het precies 150 jaar geleden dat er daadwerkelijk een einde kwam aan de slavernij in ondermeer Suriname.

The Black Archives organiseert vanaf 8 juli ook een expositie onder de naam ‘Geen heling zonder herstel’. Daarin neemt zij je mee in de verborgen geschiedenissen rond het einde van de slavernij. Er wordt gekeken naar het Tweede Kamerdebat over de afschaffing én naar de helden die voor hun vrijheid vochten. Ook wordt er gekeken naar de toekomst.