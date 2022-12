Premier Rutte maakt excuses voor slavernijverleden namens de Nederlandse Staat

Premier Rutte heeft vandaag een toespraak over het slavernijverleden gehouden en namens de Nederlandse Staat daarvoor excuses aangeboden.

Rutte zei in zijn regeringsverklaring over de slavernij: “Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse regering in het verleden, postuum aan alle tot slaafgemaakten hun zonen en dochters en hun nazaten”.

“Het afschuwelijke lot van tot slaaf gemaakte mensen is nauwelijks te bevatten”, zei Rutte. Hij doelde op de martelingen en geselingen die onder het Nederlandse overheidsgezag plaatsvonden. Hij sprak van mensen die “als vee werden verhandeld”.

“Eeuwenlang hebben de Nederlandse Staat slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd en ervan geprofiteerd. Eeuwenlang zijn in de naam van de Nederlandse Staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en verhandeld”, aldus Rutte.

Hij erkende dat de Nederlandse Staat verantwoordelijkheid draagt voor het afschuwelijk leed dat veroorzaakt is door de slavernij, voor de tot slaafgemaakten en hun nazaten en bood hiervoor zijn verontschuldigingen aan.