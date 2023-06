VIDEO: Special Olympics Suriname team warm onthaald op Zanderij

Het Special Olympics Suriname team is maandag warm onthaald op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven. De delegatie werd opgewacht met vlaggen, bloemen en muziek.

De Surinaamse sporters wisten tijdens de Special Olympics World Games in Duitsland maar liefst 20 medailles te winnen. Het gaat om 2x goud, 6x zilver en 12x brons.

Marciano Zalman zegt dat het een lange en vermoeiende reis was Om 02.30 uur is het team vertrokken uit het hotel in Berlijn en om 06.00 uur gevlogen naar Schiphol. De vlucht is omstreeks 09.00 uur vertokken naar Suriname.

“Kort voor de landing kwam het bericht dat er geen luchtverkeersleiders waren en het toestel moest uitwijken naar Cayenne, Frans Guyana. Daar hebben de passagiers 2 uren in het vliegtuig gewacht”, vertelt Zalman.

Om 15.15 uur is de vlucht naar Zanderij vertrokken en om 16.00 uur is het KLM-toestel geland.

Bekijk hier video’s van de ontvangst.