Surinaamse sporters winnen 20 medailles tijdens Special Olympics in Duitsland

De Surinaamse sporters wisten tijdens de Special Olympics World Games in Duitsland maar liefst 20 medailles te winnen. Het gaat om 2x goud, 6x zilver en 12x brons. De selectie keert vandaag via Schiphol terug naar Suriname, meldt Marciano Zalman.

Op de de laatste wedstrijddag, zaterdag veroverde Suriname maar liefst 6 medailles. Het meest succesvol was bocce dubbelteam bestaande uit Ferdinand Wolff en Marnix Jaliens. Zij wonnen de strijd om het goud van het team van Groot-Brittannië.

Halverwege de wedstrijd had het Engelse duo nog een voorsprong van 3-1. Maar in het tweede gedeelte van deze finale gooiden de Surinaamse jongens het over een andere boeg en wonnen tenslotte de wedstrijd met 8-5. Daarmee was de tweede gouden plak voor Suriname een feit. De 1e gouden medaille werd bij het single spel gewonnen door Wolff. Marnix won een bronzen plak op hetzelfde onderdeel.

Bij Artistiek Gymnastiek oftewel turnen, wonnen Jennevien Faerber en Shaquille Holland in totaal drie medailles. Zilver voor Jennevien op het onderdeel brug met ongelijke leggers en Shaquille pakte tweemaal zilver en wel bij grondturnen en op de rekstok.

Atlete Bernice Kortstam eindigde op de 100 meter sprint op de derde plaats en pakte een bronzen plak. Kortstam was in de kwartfinale gediskwalificeerd, maar de DQ werd teruggedraaid. Ze werd toen in een hogere level geplaatst, waar ze toch de finale haalde en tenslotte brons won.

Het zwemteam kwam vrijdag voor het laatst uit op de 4 x 50 meter vrije slag estafette. In eerste instantie eindigde Suriname als vierde en viel dus net buiten de prijzen. Daarna werd het team van Kazachstan dat derde was geworden, gediskwalificeerd. Dit hield in dat het Surinaamse team opschoof naar de derde plek en dus de bronzen medaille bemachtigde.

De laatste medailles op deze Games werden gewonnen door het tafeltennisteam. In het gemengd dubbelspel eindigden Damiana Acton en Satish Fernandes op de derde plaats. De tafeltennissers en hun coach Marvin Hardjopawiro hebben zowel bij het enkelspel als het gemengd dubbelspel, ontzettend veel wedstrijden moeten spelen. Hun inzet werd bekroond met een bronzen plak.