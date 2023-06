Suriname gastheer 54ste Algemene Vergadering OAS

Van 21 tot en met 23 juni is de 53ste Algemene Vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) gehouden in Washington D.C., USA. Het thema van de OAS-vergadering was dit jaar: ‘Het versterken van een cultuur van democratische verantwoording en het bevorderen van mensenrechten, bescherming en gelijkwaardigheid in de Amerikas’. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking vertegenwoordigde Suriname op de vergadering.

Tijdens de jaarvergadering is verantwoording afgelegd door de diverse instituten, organen en commissies van de OAS, waaronder de Pan American Health Organization (PAHO), en de Inter-American Drug Control and Abuse Commission (CICAD). Ook zijn er een groot aantal resoluties en verklaringen aangenomen, waaronder versterking van de veiligheid, versterking van de democratie, over klimaatfinanciering en ondersteuning van Haïti.

In zijn spreekbeurt haakte de minister in op het thema en gaf aan dat een cultuur niet alleen bestaat uit geschreven wetten en regels, maar dat het iets vertegenwoordigt dat mensen samenbindt. De OAS hecht waarde aan democratie, duurzame ontwikkeling, multidimensionale veiligheid, en mensenrechten. Dat zijn de vier pilaren die de basis vormen van de cultuur van de OAS.

“De Organisatie van Amerikaanse Staten is en blijft een cruciale en essentiële multilaterale actor op ons westelijk halfrond. We moeten niet luisteren naar de stemmen die ons anders willen doen geloven. Laten we in plaats daarvan proberen de rol van de OAS te versterken. De OAS mag deze waarden niet verliezen of verwaarlozen, want als dat gebeurt verliest de OAS haar belangrijkste reden van bestaan”, benadrukte de Surinaamse bewindsman.

Vanuit de solidariteit met de OAS bood Suriname aan, namens president Chandrikapersad Santokhi, om als gastheer op te treden voor de 54ste Algemene Vergadering. De delegatie gaf aan dat het aanbod om gastheer te zijn van de volgende Algemene Vergadering “een herbevestiging is van haar toewijding aan de doelstellingen en principes van het Handvest van de OAS en als een demonstratie van haar vastberadenheid om actief te blijven deelnemen aan het versterken van de organisatie”. Dit werd in de ontwerpresolutie voorgelegd aan de Vergadering.

Vervolgens werd Suriname unaniem gekozen als gastheer voor het houden van deze 54ste Algemene Vergadering van de OAS, welke in juni 2024 zal plaatsvinden. De dag waarop de Vergadering zal plaatsvinden, wordt bepaald door de Permanente Raad van de OAS.