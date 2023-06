Lijk van man drijvend in kanaal aangetroffen

Aan het eind van de Imamdiweg, een zijstraat van de Kwattaweg in Suriname, is vrijdag aan het begin van de avond het lijk van een man drijvend in een kanaal aangetroffen.

Buurtbewoners sloegen alarm en stelden de politie van Kwatta op de hoogte. Toen de Surinaamse politie ter plaatse arriveerde was het lichaam op een andere locatie, vanwege de sterke stroming in het kanaal.

Volgens een ooggetuige had de man iets dat lijkt op een markt tas aan een van de schouders. Hoe de man in het kanaal terecht is gekomen is vooralsnog onduidelijk.

De verschillende instanties werden in stelling gebracht voor nader onderzoek ter plaatse. De zaak is in verder onderzoek.