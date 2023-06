Man valt dood neer voor ingang supermarkt

Aan de Anamoestraat in Suriname is een man vanmiddag plotseling komen te overlijden voor de ingang van een supermarkt. Het gaat om een 60-plusser die in de buurt bekend was.

De redactie verneemt dat de man rond 14.15u bij de supermarkt was toen hij plotseling voor de ingang neerzeeg. Een omstander kon hem net opvangen en ondersteunen. De politie van Geyersvlijt werd gealarmeerd die de ambulance inschakelde.

Bij aankomst van de ambulance bleek dat de man het leven reeds had gelaten. De forensische opsporing werd in stelling gebracht voor nader onderzoek. Een arts stelde de dood officieel vast, waarna het lichaam naar de mortuarium werd afgevoerd.

Het vermoeden bestaat dat de man aan een natuurlijke dood is gestorven. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.