Akiemboto: “Volk heeft NDP afgestraft”

Sergio Akiemboto zegt dat het volk de Nationale Democratische Partij (NDP) in 2020 heeft afgestraft. “De laatste verkiezing hebben we uit handen gegeven door ons eigen handelen. Dan a volk straf unu af. En dat moeten we bewust gaan corrigeren”, benadrukt de gewezen parlementariër en minister.

De paarse partij moet naar zeggen van Akiemboto vooral veel meer aandacht gaan besteden aan financieel-economische zaken, omdat daar de zwakte van deze partij ligt. Akiemboto, die ook ontevreden is in de NDP, is nog bereid een bijdrage te leveren om Suriname te helpen ontwikkelen. Echter, daarvoor zal hij zijn principes niet overboord gooien. “The sky is the limit, maar niet ten koste van alles”, aldus de politicus in Bakana Tori.

De gewezen directeur van Staatsmijnbouwbedrijf NV Grassalco zegt verder dat hij vanwege deze ontevredenheid in de afgelopen periode een reeks aan gesprekken heeft gevoerd om andere politieke organisaties te gaan ondersteunen. Tot een finalebesluit is het echter nog niet gekomen.

“Ik wil toch m’e’n tijd nemen, want voor mij telt het zwaar. Ik heb een heleboel dingen van mij aan de kant gelaten om te werken voor me land. Door de jaren heen heeft God me wijsheid gegeven en ik zal op basis daarvan een keuze maken. Bij mij gaat het niet om de persoon Akiemboto. Want als dat het geval is, zat ik al lang ergens anders. Maar het gaat eraan om die bijdrage werkelijk willen en kunnen leveren voor de ontwikkeling”, aldus Akiemboto.

Akiemboto werd met 1.172 stemmen gekozen in Brokopondo, maar besloot in 2021 uiteindelijk om zijn lidmaatschap in het parlement op te zeggen. Tijdens de periode 2010 en 2020 is hij president-directeur geweest van Grassalco en daarna ook minister van Natuurlijke Hulpbronnen. De NDP’er werd voor de eerste keer in 2015 met 1.545 stemmen op voorkeur gekozen. Hij werd toen wel beëdigd en toegelaten tot het parlement, maar koos enkele dagen daarna toch ervoor om zijn functie als president-directeur bij staatsmijnbouwbedrijf Grassalco voort te zetten en zijn DNA-lidmaatschap dus in te leveren.