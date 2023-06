FIFA beste speler Lionel Messi vandaag 36 jaar

De Argentijnse superster Lionel Messi vier vandaag zijn 36ste verjaardag. De FIFA beste speler van 2022 is klaar om een seizoen te gaan vlammen bij Inter Miami FC.

Tijdens de Best FIFA Awards 2022 in februari versloeg de Argentijn de Franse aanvallers Kylian Mbappé en Karim Benzema voor de prijs. Messi leidde Argentinië naar WK-glorie in Qatar en scoorde 27 doelpunten in 49 wedstrijden voor club en land in 2021-22.

De superster heeft meer dan 800 doelpunten in het internationale en clubvoetbal gescoord. Messi domineerde de voetbalwereld de afgelopen twee decennia en blijft ondanks het einde van zijn carrière een van de beste voetballers aller tijden.

De Argentijn begon zijn professionele carrière bij het Spaanse team Barcelona in 2003 via de jeugdopleiding. Hij maakte zijn eerste optreden voor het seniorenteam op 17-jarige leeftijd op 16 oktober 2004 in een La Liga-wedstrijd tegen Espanyol in het Estadio Olimpico Lewis Co. Sindsdien heeft hij het ene record na het andere gecreëerd in Barcelona en La Liga.

Na een recordaantal van 18 jaar in Camp Nou, sloot Messi zich in augustus 2021 aan Paris Saint-Germain (PSG) in Ligue 1. Hij won twee landstitels in Parijs en verhuisde vervolgens in juni dit jaar naar de Amerikaanse Inter Miami.

Op internationaal niveau won Messi als aanvoerder de Copa America in 2021 en de FIFA Wereldbeker in 2022, waarmee een einde kwam aan een wachttijd van 36 jaar voor Argentinië.