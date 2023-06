Mr. P. Chandishawweg gesloten voor beladen zandtrucks en zwaar materieel transport

Districtscommissaris (dc) Sherin Bansi-Durga van Saramacca heeft vrijdag bekendgemaakt dat de Mr. P. Chandishawweg, gelegen in het ressort Jarikaba, tot nader order gesloten is voor alle beladen zandtrucks en zwaar materieel transport.

Het besluit is genomen in overleg met de gewestelijke politiecommandant Chanderperkash Mohan. De grote verzakkingen in het wegdek vormen een groot gevaar voor de verkeersveiligheid.

Bansi-Durga heeft de zandputhouders van het gebied reeds in kennis gesteld over de maatregel.

De burgermoeder waarschuwt dat er gepaste maatregelen getroffen zullen worden tegen degenen die zich niet houden aan het besluit.