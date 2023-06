Trommel met slangenhuid uit Suriname in beslag genomen in Nederland

Bij het controleren van een zending uit Suriname heeft de Nederlandse douane een trommel aangetroffen. De trommel was aan twee kanten bedekt met slangenhuid.

De vraag was als het gaat om een beschermd diersoort.

De medewerkers trommelden de vraagbaak op en de slangenhuid bleek inderdaad van een beschermde slang te zijn; een anaconda oftewel de Eunectes Murinus.

Voor het invoeren daarvan is een CITES-vergunning nodig. De douane heeft de trommel daarom in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in bewaring genomen.