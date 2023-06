VIDEO: Minister Amoksi oriënteert zich bij afgebrande panden Heerenstraat

De Surinaamse minister van justitie Kenneth Amoksi heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan de Heerenstraat, waar vannacht drie panden door een hevige brand werden verwoest.

Hij sprak daar met de Surinaamse brandweer en liet zich informeren over de mogelijke oorzaak van de brand. Een bewaker die ooggetuige was vertelde aan verslaggevers ter plaatse dat hij iemand zag wegrennen na het ontstaan van de brand. Vermoedelijk was dat een junkie.

Twee houten en één stenen pand zijn verwoest. Omliggende panden links en recht hebben brandschade opgelopen. De brandweer heeft met man en macht gewerkt om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde.

Amoksi sprak ook met de pers, hetgeen hieronder terug te zien is: