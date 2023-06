VIDEO: Drie panden verwoest na hevige brand aan de Heerenstraat in Paramaribo

Bij de brand die afgelopen nacht woedde aan de Heerenstraat in Suriname, zijn drie panden compleet verwoest. Het gaat om panden van onder andere het bedrijf Macintosh dat gebruikt werd voor opslag en een waarin voorheen eethuis Brasa was gevestigd. De brand begon omstreeks 03.45u en rond 05.30u was het vuur onder controle.

Een bewaker die ooggetuige was vertelde aan verslaggevers ter plaatse dat hij een vlammetje in het pand van Brasa aan de Heerenstraat nummer 42 zag, waarna gelijk de Surinaamse politie en brandweer werden ingeschakeld.

Het vuur is daarna waarschijnlijk snel overgeslagen op het pand ernaast.

Volgens de bewaker zou hij iemand hebben zien wegrennen, vermoedelijk een junkie. Hij vermoed dat het vuur is aangestoken maar dat zou het onderzoek moeten uitwijzen.

Twee houten en één stenen pand zijn verwoest. Omliggende panden links en recht hebben brandschade opgelopen. De brandweer heeft met man en macht gewerkt om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde.

Een woordvoerder van het bedrijf Macintosh gaf aan dat het pand niet verzekerd is: