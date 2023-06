Roadblocks en snelheidscontroles op Indira Gandhiweg

In verband met de verhoogde surveillances heeft een gemengd team van de Surinaamse politie Regio midden vanaf dinsdag 30 mei t/m zondag 4 juni 2023 roadblocks en snelheidscontroles uitgevoerd op de Indira Gandhiweg, waarbij er controle op autobescheiden is uitgevoerd alsook verkeersregelend is opgetreden.

Daarbij zijn er 43 overtreders snelrecht pv’s aangezegd meldt het Korps Politie Suriname. De overtredingen waarop deze groep beboet is geworden kunnen als volgt worden weergegeven:

Overschrijding maximum snelheid (12)

Rijden zonder dat het voertuig herkeuring is aangeboden. (2)

Rijbewijs ingevorderd ter zake overschrijden maximum toegestane snelheid binnen de bebouwde kom(18)

en rijden zonder rijbewijs(11)

De politie doet een beroep op alle weggebruikers in het bijzonder de autobestuurders om zich te houden aan wettelijke verkeersregels. Houdt u rekening met de vastgestelde toegestane maximum snelheden op de weg. De controles gaan onverkort door meldt de afdeling Public Relations van KPS.