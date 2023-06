Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname praat met president en ministers

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft vrijdag 2 juni, op uitnodiging van de Surinaamse regering, een onderhoud gehad met president Chandrikapersad Santokhi en een cluster van ministers. De ontmoeting vond plaats op het Kabinet van de President.

Partijen hebben over diverse vraagstukken met elkaar van gedachten gewisseld. Het was vrijdag precies een maand geleden dat er op 2 mei 2023 gewelddadigheden hebben plaatsgevonden te Pikin Saron. De VIDS had op een later moment namens de Inheemsen een ultimatum en enkele eisen aan de regering gesteld. De organisatie is door de regering uitgenodigd om te praten over de stand van zaken.

Tijdens de meeting zijn de veiligheidssituatie te Pikin Saron, de grondenrechtenkwestie, cyanidevervuiling en uitgegeven concessies in woongebieden aan de orde gekomen.Behalve president Santokhi was ook vicepresident Ronnie Brunswijk aanwezig. De cluster van ministers bestond uit minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Krishnakoemarie Mathoera van Defensie, David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB).

VIDS-voorzitter Muriël Fernandes zegt dat zij gaat voor concrete daden. “De mensen zijn moe om steeds te horen dat we in dialoog treden zonder dat er iets van de grond komt”, aldus Fernandes. Volgens haar is besloten dat de verschillende ministeries, hetgeen zij ten aanzien van de aanpak naar voren brengen, schriftelijk aan de VIDS doen toekomen.

De organisatie zal op haar beurt de Inheemse gemeenschappen hierover informeren. De meeting wordt op 16 juni vervolgd.