Nederlandse minister van BuZa Wopke Hoekstra op 1 juli in Suriname

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra woont op 1 juli in Paramaribo de herdenking bij van de afschaffing van de slavernij. Hij doet dat op uitnodiging van de Surinaamse regering, meldt het ANP.

Op diezelfde dag zal koning Willem-Alexander een toespraak geven in het Oosterpark in Amsterdam. Ingewijden spraken eerder de verwachting uit dat de koning dan de excuses die Mark Rutte eerder uitsprak voor het slavernijverleden zal herhalen.

Op 1 juli 1863 werd de slavernij bij wet afgeschaft in Suriname en de Caraïbische eilanden. Toen nog koloniën van het Nederlands Koninkrijk. Een groot deel van de tot slaaf gemaakten moest hierna nog 10 jaar lang op de plantages werken. Dit gebeurde onder staatstoezicht en was om de “schade van deze maatregel” te beperken voor de plantagehouders. Daarom stopte de slavernij voor velen in het toenmalige Koninkrijk pas echt in 1873. Op 1 juli 2023 is dat 150 jaar geleden.

Hoekstra zegt het belangrijk te vinden om op 1 juli persoonlijk aanwezig te zijn in Suriname bij deze herdenking en daar ook in gesprek te gaan.