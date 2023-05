Laagbouw woning en auto door brand verwoest

Een laagbouw stenenwoning aan de Tatacolinstraat in Suriname en een Mercedes-Benz die in de garage was geparkeerd zijn woensdag rond 04.15u door brand verwoest.

Volgen Olton Pinas, voorlichter van de Surinaamse brandweer, gaat het om een stenen woning met een oppervlakte van 15 bij 20 meter, waar een alleenstaande man in woonde.

Deze bewoner was volgens Pinas ten tijde van de brand niet thuis. Toen de brandweer ter plaatse aankwam stond het huis in lichterlaaie.

Het huis met inboedel en het voertuig in de garage zijn geheel afgebrand zegt de voorlichter.

Verdere zegt Pinas dat het huis niet tegen brand was verzekerd, maar was wel aangesloten op het elektriciteitsnet. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De politie van Geyersvlijt was ter plaats voor onderzoek.