VIDEO: ‘Nieuwe’ SLM Airbus heet Pride of Suriname

De geleasde Airbus A340-300 van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heet Pride of Suriname. Vanmorgen vond op de Johan Adolf Pengel luchthaven de naamonthulling en inzegening van het toestel plaats.

De ‘nieuwe’ kist van Surinam Airways, die op de route Paramaribo-Amsterdam ingezet zal worden, is op 13 maart aangekomen in het land. Het toestel vertrok vanuit Amman, JordaniĆ« en is rechtstreeks gevlogen naar Suriname.

Het Sloveense bedrijf Skubin Design heeft de Airbus van de SLM huisstijl voorzien. De bestickering gebeurde in opdracht van de leasemaatschappij V2 aviation uit Dubai.

Nog nooit had het bedrijf zo een groot vliegtuig aangepakt. Het kostte vier dagen om de huisstijl van Surinam Airways op de Airbus A340 te lijmen. Het werk is uitgevoerd door vier medewerkers van Skubin Design bij MRO Joramco in Amman.