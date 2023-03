President kan pas dinsdag uitleg geven over stijgende wisselkoersen

De Nationale Assemblee (DNA) zal pas dinsdag tekst en uitleg van de Surinaamse regering krijgen over de enorme stijging van de valutawisselkoersen in Suriname. Hiervoor zal er volgens assembleevoorzitter Marinus Bee een speciale vergadering worden uitgeschreven.

“We hebben afstemming gepleegd en het is de bedoeling dat we dinsdag verder hierover gaan vergaderen. De situatie is vrij serieus, dus we hebben geen keus dan hierover een speciale vergadering uit te schrijven”, aldus Bee gisteren nadat de vergadering voor ruim twee uren was geschorst.

Er moet steeds meer worden neergeteld voor vreemde valuta in Suriname. De gemiddelde koers vrijdagmiddag genoteerd bij de Centrale Bank van Suriname is SRD 35,79 voor de US-dollar en SRD 37,80 voor de euro. De wisselkoersen bij de cambio’s zijn echter veel hoger.

Toen de vergadering aanvankelijk rond 14.00 aanving greep waarnemend VHP-fractieleider Mahinder Jogi gelijk de kans om via de parlementsvoorzitter tekst en uitleg af te dwingen van de regering. Volgens Jogi zorgen de hoge wisselkoersen ook ervoor dat de prijzen voor eerste levensbehoeften in de winkels verder zullen stijgen. Jogi kreeg hierin direct ondersteuning van Bee die mededeelde dat hij de vergadering gaat schorsen om terstond telefonisch contact op te nemen met president Chandrikapersad Santokhi.

Uiteindelijk kreeg Bee te horen dat het staatshoofd op dat moment andere verplichtingen had en dus niet in ’s lands vergaderzaal zou kunnen verschijnen. De parlementsvoorzitter koos ervoor om de uitgeschreven openbare vergadering dan maar te schorsen tot dinsdag 28 maart.

Ondertussen hebben de fracties van de NDP en BEP middels een brief een spoed openbare assembleevergadering aangevraagd, omdat antwoorden willen over de stagnatie van het IMF-programma en de gevolgen voor de sociaaleconomische situatie.