Uit ziekenhuis weggelopen man teruggevonden in centrum Paramaribo

De 72-jarige man die gisteren was weggelopen uit het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is vanmiddag heelhuids teruggevonden aan de Burenstraat in Suriname.

Waterkant verneemt dat de bejaarde door een oude buurvrouw is aangetroffen en staande gehouden. De familie werd ingeschakeld en kwam ter plaatse om hun dierbare af te halen.

De man was in het AZP op de 2e etage afdeling Urologie ter verpleging opgenomen. Hij zou gisteren tussen 14.00 en 15.00 uur zijn weggelopen uit het

ziekenhuis.

Volgens de familie was de 72-jarige verward en waren er zorgen over zijn gezondheid. De familie is de samenleving dankbaar voor hun getoonde attentie.