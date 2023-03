Etnel heeft geen spijt van niet verlenen van quorum

NPS-parlementariër Patricia Etnel vindt niet dat zij verkeerd heeft gehandeld door de presentielijst van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) afgelopen dinsdag niet op tijd te tekenen, waardoor de openbare vergadering uiteindelijk moest worden afgeblazen. Slechts 24 leden hadden de presentielijst getekend, terwijl er 26 nodig zijn.

“Ja, ik was in het parlement, maar voor ons is het niet duidelijk wanneer de voorzitter vindt dat hij die schel wilt laten gaan en dan wel of niet de vergadering door wilt laten gaan. Ik weet het niet. Ik kwam m’n tas halen om naar de vergaderzaal te gaan en plotseling ging de schel. Ik dacht oké, de schel om te tekenen, maar nee de vergadering werd afgeblazen. Dan wordt er gezegd dat mevrouw Etnel in de zaal was, maar het is niet mevrouw Etnel d’r issue. Dat weet de voorzitter van het parlement ook. Sommige mensen moeten niet doen alsof hun neus bloedt; ze moeten precies weten wat er gebeurd”, aldus Etnel dinsdagavond in een live-videoboodschap op haar Facebook-pagina.

De NPS’er vindt dat de coalitiepartijen VHP en ABOP samen 30 zetels in het Surinaamse parlement invullen. Hierdoor moeten zij dan geen enkel probleem hebben bij het verkrijgen van quorum.

“Wanneer je ervan uitgaat dat je die zetels hebt, dan moet je ervoor zorgen dat die koppen er zijn. Als je politiek wilt spelen, moet je me wijzen dat je sterk bent”, aldus de volksvertegenwoordiger.

Het is geen geheim dat openbare vergaderingen in het Surinaams parlement haast nooit op tijd kunnen aanvangen, omdat de meerderheid van de 51 leden niet tijdig de presentielijst tekent. Los van de laatkomers, is er dan ook een groep die verzuimt om de vergaderingen bij te wonen of na het tekenen van de presentielijst, direct weer vertrekt om privézaken te regelen.

Ondanks deze povere prestatie kunnen zij toch aan het einde van elke maand normaal rekenen op een forse schadeloosstelling. Het is ook opvallend dat het parlement al langer dan een jaar geen presentielijsten meer publiceert op de eigen website.