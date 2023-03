Gezin van vier dakloos door woningbrand

Het gezin van Vinod S. is zondagmiddag dakloos geworden door een woningbrand aan de Gobindstraat in Suriname. Het huis waar de man met zijn vrouw en twee minderjarige kinderen woont is geheel afgebrand.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt desgevraagd aan Waterkant.Net dat het gezin ten tijde van de brand niet thuis was. Van de buren verneemt de redactie van Waterkant.Net dat door heldhaftig optreden van een buurman, een hond van het gezin die aan de ketting vast was gered kon worden.

Na de bevalling van de vrouw des huizes is het gezin het meest bij de moeder van de vrouw, maar ze komen haast elke dag thuis om de hond eten te geven.

De alerte buren ontdekten zondag de brand en schakelden de Surinaamse brandweer in, die snel actie ondernam. Pinas zegt dat de brandweer net klaar was met een grasbrand aan de Theodorusstraat. Ze zouden richting kazerne rijden toen de melding van de brand aan de Gobindstraat binnenkwam.

Volgens Pinas kwam de melding binnen dat een zekeringkast in brand stond. Na een minuut werd de brandweer wederom gebeld, waarbij werd aangegeven dat het vuur was overgeslagen op de woning. Ter plaatse werd een laagbouw woning, dat deels uit steen en deels uit hout was opgetrokken, in lichterlaaie aangetroffen.

De brandweer heeft een gascilinder van 20 lbs uit het pand verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat het afgebrand huis niet tegen brand was verzekerd. Het was wel aangesloten op het EBS-net.

Twee belendende panden hebben vanwege schroei schade opgelopen. Ook die huizen zijn niet tegen brand verzekerd. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Uitvlugt was ter plaatse voor onderzoek.