Zeven gewapende criminelen plegen roofoverval op ondernemer en echtgenoot

Zeven gewapende criminelen hebben afgelopen nacht een roofoverval gepleegd in een pand aan de Fred Derbystraat in Suriname. Het zou gaan om een bedrijf annex woning, waar onderaan een cambio is gevestigd.

Een echtpaar werd door het zevental, dat gewapend was met vuistvuurwapens en houwers overmeesterd, mishandeld, beroofd en gekneveld achtergelaten. De buit betreft naast SRD’s een flink bedrag aan valuta en persoonlijke eigendommen.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de indringers middels een ladder het pand via een raam betraden.

Na de beroving is het echtpaar naar de Spoed Eisende Hulp geweest voor behandeling. De 60-jarige heer des huizes heeft een barstwond opgelopen aan zijn hoofd en enkele schrammen.

De Surinaamse politie werd zondag aan het eind van de ochtend ingeschakeld. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.