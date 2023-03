Auto over de kop bij eenzijdig verkeersongeval Coesewijnestraat

Dinsdagochtend rond 05.00u is deze Toyota Vitz (foto) over de kop geslagen aan de Coesewijnestraat in Suriname, ter hoogte van het vliegveld te Zorg en Hoop.

Het voertuig kwam vanuit Coesewijnebrug. Het vermoeden bestaat dat de automobilist met een hoge snelheid zou hebben gereden met als gevolg dat hij de controle over het stuur heeft verloren. De auto sloeg over de kop.

Volgens de Surinaamse politie is de bestuurder met de schrik vrij. Hij verkeerde ten tijde van het verkeersongeval niet onder invloed. Hij is in het bezit van een geldig rijbewijs.