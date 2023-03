Phagwa Festival op Onafhankelijkheidsplein met sterke line-up

Na drie jaar is er vandaag weer het Phagwa Festival op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. De toegang is gratis en organisator Hardcore Entertainment Suriname heeft een sterke line-up neergezet.

Er zullen onder andere optredens zijn van de Nederlandse sensaties Frenna, Freddy Moreira, Senzy, hayh Martina en KM en uit Suriname Jardell Rose, No Merxi en Goodvibezz.

Het geheel start om 15.00 uur. Eten en drinken van buiten is verboden. De organisatie roept de totale Surinaamse samenleving op om als een natie in harmonie de dag te komen vieren op het Onafhankelijkheidsplein.

Het Phagwa Festival op het plein werd traditioneel georganiseerd door Lustig Events, maar die kreeg na jaren investeren in het concept, ineens in 2019 geen vergunning van de overheid. Lustig moest daardoor uitwijken naar de Boulevard aan de Anton Dragtenweg.

Vandaag zal op de Boulevard het 12-jarig bestaan van het festival uitbundig gevierd worden met lokale en buitenlandse artiesten.

In verband met de geplande activiteiten vandaag op verschillende locaties in en rondom Paramaribo zullen er diverse wegomleggingen plaatsvinden. Bekijk hier de omleidingsroutes.