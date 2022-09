Gevaarlijk: kinderen spelen op dak van Kinderhuis Samuel

Een levensgevaarlijke situatie is haast elke dag waar te nemen op het dak van Kinderhuis Samuel, op de hoek van de Kernkampweg en Janzweersstraat in Suriname. Kinderen rennen en glijden op het dak van het hoogbouw pand alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

De redactie van Waterkant.Net verneemt van buurtbewoners dat enkele kinderen elke dag op verschillende tijdstippen via het achterbalkon het dak op klimmen om te spelen. Volgens de buurtbewoners schelden de kinderen voorbijgangers en buurtbewoners die hen wijzen op het gevaar, uit.

De mensen uit de omgeving hebben het vermoeden dat de toezichthouders van het tehuis zich niet druk maken om de kinderen die op het dak gaan.

“Die kinderen rennen, stampen en maken zoveel lawaai op het dak, dat het onmogelijk is dat geen van ze iets hoort om op te treden”, aldus een bezorgde buurtbewoner die vreest voor het ergste.