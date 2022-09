Verdachte van verduistering en oplichting in vrijheid gesteld

De verdachte D.X., die op 19 september 2022 in Suriname was aangehouden wegens overtreding van de Wet Verdovende Middelen, oplichting en verduistering, is dinsdag door tussenkomst van zijn raadsman Derrick Veira in vrijheid gesteld.

D.X. zou een voertuig, dat niet aan hem toebehoorde aan een ander hebben verkocht. Ook zou er drugs bij hem zijn aangetroffen. De omstandigheden die zijn aanhouding rechtvaardigden zijn echter opgehouden te bestaan: de eigenaar van het voertuig wilt geen strafrechtelijke vervolging en de koper heeft ook het verzoek gedaan om de aangifte in te trekken.

Verder is de gevonden hoeveelheid drugs zeer gering om D.X. nog langer in detentie te houden. Deze factoren zijn aanleiding geweest om een verzoek te doen om de verdachte op basis van artikel 54a Strafvordering vrij te krijgen wat op dinsdag 27 september 2022 is gebeurd.

Nog voor de behandeling van het verzoek heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie de verdachte in vrijheid gesteld.