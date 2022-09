‘Christenen doneren pakketten om nood in Suriname te verlichten’

Donderdagochtend zijn er op het Bronsplein te Frimangron, 1.000 voedselpakketten gratis verdeeld. Elk pakket had een waarde van SRD 285 en bevatte o.a. 2 kg rijst, olie, sardines, suiker, en gele pesie. De pakketten werden gedoneerd door christenen die willen helpen om de nood in Suriname te verlichten.

Van tevoren werden er 1.000 tegoedbonnen verdeeld. Bij de distributie merkten de werkers reeds dat de nood heel groot is. Sommige distributeurs werden letterlijk gestalkt op straat. De mensen werden bij aankomst vanmorgen op het Bronsplein verwelkomt met muziek.

“God wil ons helpen en als wij ons best doen komt het zeker goed in Suriname.” zei pastor Jozua Waakzaam van gemeente Gado Genade. Hierna werd er een dankgebed en zegenbede uitgesproken.

De actie was initiatief van stg Weid mijn lammeren met ondersteuning van de buurtmanagers, Korps politie Suriname, Bronsplein beheerder van der Kust, het ministerie Sociale Zaken en verschillende kerken en sociale instellingen. Gloria Lie Kwie Sjoe was de initiatiefnemer en algemeen coördinator.

“Met deze actie wilden we 1.000 mensen niet alleen voeding maar bovenal liefde en hoop geven. Door stress en frustratie kopen mensen Suribet of verkopen vrouwen hun lichaam. Geloof in God geeft hoop en kracht om goede keuzes te maken”, aldus Lie Kwie Sjoe.

De duizend pakketen werden vanmorgen binnen anderhalf uur verstrekt. Ruim dertig vrijwilligers en medewerkers waren hiervoor gemobiliseerd. Er waren twee aparte rijen voor de seniore burgers. Daarnaast waren er 7 wijkagenten aanwezig om ervoor te zorgen dat alles eerlijk, veilig en ordelijk verliep.

Marlene uit Flora leeft van haar maandelijkse AOV (1250 SRD): “Dit pakket is een hulp, ik ga nu naar huis om te koken.”