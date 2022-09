Penitentiair ambtenaar aangehouden wegens poging tot verkrachting

Een penitentiair ambtenaar (pa) in Suriname, is zaterdag in verzekering gesteld door de politie wegens poging tot verkrachting.

Vernomen wordt dat het slachtoffer familie is van de pa, tevens de vrouw van een collega pa. Uit het onderzoek blijkt dat ze allen bezig waren te borrelen toen de verdachte haar zou hebben getracht te verkrachten.

Haar man was behoorlijk dronken en wist niet wat er gaande was. Volgens de aangeefster heeft de verdachte misbruik gemaakt van de situatie.

Uiteindelijk stapte ze naar de politie en deed aangifte. De zaak werd voor onderzoek in behandeling genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is K.G. vandaag in verzekering gesteld.