Organic Movement houdt straatacties even aan

Organic Movement heeft besloten om de straatacties in Suriname even aan te houden. “We gaan nu verbinding zoeken met het maatschappelijk middenveld waaronder de vakbonden, het bedrijfsleven, diverse organisaties en groeperingen zodat we groter en sterker terug kunnen komen”, meldt de organisatie.

“De Organic Movement denkwijze moet in alle lagen van de samenleving gaan leven. Ook willen we werken aan het verbeteren van onze organisatie structuur en onze mobilisatie kracht zodat we gerichter en effectiever kunnen protesteren tegen het onrecht wat ons wordt aangedaan.

Wij blijven ten alle tijden de ideologische strijd voeren voor een beter Suriname en zullen we het klankbord blijven van onze samenleving. Als u ge√Įnformeerd bent over misstanden of ongeregeldheden/corruptie schandalen, maak die dan aan ons kenbaar. Sociale controle moet terug komen in Suriname en we moeten allen bijdragen aan het gezond maken van onze natie”.