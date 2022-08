Veelzijdige muzikant John ‘Zeko’ Nelson overleden

Opnieuw verliest de Surinaamse muziekwereld een getalenteerde muzikant. In België is John ‘Zeko’ Nelson overleden na ziekte. Collega muzikanten en andere vrienden hebben geschokt gereageerd op het nieuws over het heengaan van de veelzijde Zeko.

Nelson, die bekend stond als trombonist, trompettist, arrangeur, componist en producer, begon zijn muzikale loopbaan rond 1975 als jonge gastzanger op een LP van de populaire groep ‘Kaseko Stars’. Zijn eerste groep was het door Henk Spalburg opgerichte succesvolle jeugdbandje J.S.Showband. John trad vervolgens toe tot de groep ‘Njoeng Ting’ die ook vele grote hits in Suriname scoorde.

Na aankomst in Nederland in 1990 trad hij toe tot de groep ‘Yakki Famiri’ die na topjaren in het Surinaams circuit ook vele internationale successen beleefde. Één van de hoogtepunten in Europa was het optreden op het North Sea Jazz Festival. Met deze groep deelde John het podium met vele internationale artiesten uit de Latin en Jazz scene.

Hij bracht ook solo producties uit en was actief als producer, arrangeur en componist. Heel succesvol was de serie ‘Switi Sranan Kresneti’ waarbij het kerstgevoel op een Kaseko manier werd vertolkt. Verder was John actief in vele theaterproducties en deed hij actief mee in het ‘SuriToppers’ en ‘SuriPop’ orkest.

John ‘Zeko’ Nelson is 57 jaar geworden.