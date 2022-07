Man die met voertuig in kanaal terechtkwam is 40-jarige chauffeur vervoersbedrijf

De man die gisteren op tragische wijze om het leven kwam bij een eenzijdig verkeersongeval in Nickerie, is de 40-jarige chauffeur Roepeshkoemar (Widjai) Leda. Dat heeft het Korps Politie Suriname officieel bekend gemaakt. Op zijn Facebook pagina is te zien dat hij vaak live ging tijdens het rijden.

Uit onderzoek van de Surinaamse politie is naar voren gekomen dat de chauffeur, die werkzaam was voor een busbedrijf in Paramaribo, passagiers had afgezet aan de Adronweg, oftewel de weg die leidt naar South Drain.

Op zijn weg terug naar Paramaribo moet de chauffeur, die alleen in het voertuig zat, de controle over de besturing van het voertuig hebben verloren. Hij raakte van de weg en kwam op de rechterberm terecht.

Het voertuig belandde vervolgens in het langs de weg lopende kanaal, met voor de chauffeur het noodlottige gevolg.

De politie van het bureau Waldeck kreeg omstreeks 10.00 uur ’s morgens de melding dat er aan de Adronweg een voertuig in het kanaal terecht was gekomen en dat de bestuurder het leven heeft gelaten.

De wetsdienaren deden de locatie aan voor onderzoek. Roepeshkoemar werd met behulp van de brandweer uit het voertuig gehaald. Het verkeersslachtoffer vertoonde geen teken van leven meer. Een arts stelde officieel de dood van de man vast.

Het voertuig heeft aanzienlijke materiële schade aan de voorzijde en is ter her keuring door de politie in beslag genomen. In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie zal het ontzielde lichaam van Roepeshkoemar aan de nabestaanden worden afgestaan.

Het onderzoek van dit verkeersongeval is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio West.