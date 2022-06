Deze week 2e Suriname, Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS)

Deze week wordt in Paramaribo voor de tweede keer de Suriname, Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS) gehouden. Van 28 – 30 juni doen 120 bedrijven mee aan deze beurs met 600 participanten.

De eerste editie werd in juni 2021 virtueel georganiseerd door Staatsolie onder auspicien van het Surinaams ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Onder het thema ‘Suriname – Open for Business’ was de summit een doorslaand succes.

De 2e editie van de Suriname Energy, Oil & Gas Summit & Exhibition zal fysiek worden gehost bij Torarica en biedt de mogelijkheid om van de overheid te horen, de grote operators, licentiehouders, tier one contractors, service bedrijven te ontmoeten en de gehele waardeketen in Suriname’s ontluikende koolwaterstofsector.

De bijeenkomst biedt een schat aan inhoud voor strategisch ingestelde bedrijven die willen profiteren van investerings-, ontwikkeling- en projectmogelijkheden in een van ’s werelds olie- en gashotspots, terwijl de tentoonstelling het perfecte platform biedt voor internationals om lokale partners en kopers te ontmoeten om elkaar te ontmoeten met leveranciers.