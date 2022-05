Leerlingen Muloschool raken in trance en rennen klas uit

Zes leerlingen van een Muloschool in Suriname zijn maandagmorgen in trance geraakt. De redactie van Waterkant.Net verneemt van de politie dat de kinderen van de school te Kwatta, plotseling in trance raakten en uit de klas renden.

De ouders van de kinderen werden terstond door de schoolleiding gebeld en hebben hun kinderen mee naar huis genomen. Ook de politie van Kwatta werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De oorzaak van hun gedrag is niet bekend.

De redactie heeft getracht de school te bellen over het voorval, maar kreeg geen contact.