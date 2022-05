Dode na zware aanrijding Twee Kinderenweg

Bij een zwaar verkeersongeval vandaag in Suriname is één persoon om het leven gekomen. De aanrijding vond rond 18.00u plaats aan de Twee Kinderenweg.

Volgens de eerste berichten gaat het om een aanrijding tussen een Ford Ranger en een Honda. De Ranger sloeg na de botsing over de kop en eindigde op de berm (foto onder).

In de Honda zat een vrouw die uit het voertuig zou zijn geslingerd en op het wegdek terecht kwam. Ze zou daarbij om het leven zijn gekomen.

Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd zoals op de foto te zien is. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De Surinaamse politie doet onderzoek naar de toedracht en de weg is daardoor nog dicht.