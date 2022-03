OPINIE: ‘Bouterse heeft het IMF voor de gek gehouden’

[INGEZONDEN] – Reactie op het statement van Bouterse in het programma Bakana Tori. Bouterse vindt dat de huidige regering een nationaal dialoog moet houden. Welke dialoog, wat voor dialoog? Laat Bouterse zijn dialoog houden binnen de NDP, want in de paarse partij zijn de problemen heel groot. Waarom heeft Bouterse in 2016 geen dialoog gehouden met de samenleving toen hij de stap deed naar het IMF?

Bouterse en NDP, zijn bezig met ‘brainwashing’. Brainwashing is onderdeel van de NDP propaganda. Er wordt tegenwoordig met de regelmaat van de klok, propaganda gevoerd tegen het beleid van de regering c.q. de president. Middels ingezonden artikelen en fake berichten worden de mensen geïndoctrineerd om hun binnen te hengelen en het volk op te jutten.

Is Bouterse, zijn eigen gang naar het IMF in 2016 vergeten? Na de goedkeuring van het herstelprogramma door het IMF van US$ 478 miljoen, is de eerste tranche van US$ 81 miljoen gestort op de rekening van CBvS. Daarna heeft Bouterse, de overeenkomst moedwillig opgezegd. Hij heeft het IMF wreed in de maling genomen, het IMF is finaal voor de gek gehouden. Met het goedgekeurde herstelplan is Bouterse daarna gaan shoppen bij Oppenheimer.

Bij Oppenheimer, is er toen een lening van US$ 550 genomen tegen een extreem hoge rente van 9,25 procent, terwijl de rente van het IMF, ligt tussen de 1 en 1,5 procent. Er is flink geld gemaakt, en de samenleving moet nu alles terugbetalen. Niet alleen de VHP maar zelfs grote delen van de NDP hadden geprotesteerd tegen de gang naar het IMF.

Volgens partijvoorzitter Santokhi, waren er in 2016 genoeg andere mogelijkheden om de financieel-economische crisis op te lossen. Na de goedkeuring van de 478 miljoen US Dollar gaf hij aan dat Suriname moet leren uit die crisis. Hij benadrukte dat het gaat om harde economische wetmatigheden waar elke regering zich aan dient te houden. Hij zei toen dat het land moet leren wat er kan gebeuren als je niet spaart voor de volgende generaties; wat er kan gebeuren als je een verkwistend beleid voert.

Deze regering wilde de gang naar het IMF ook niet maken, maar er was geen enkele andere optie, het was een must om Suriname uit het dal te halen. Na de inventarisatie van de leningen bleek wat de werkelijke omvang van de schulden was. Het land was bijna bankroet, de huidige regering heeft een financiële chaos van Bouterse overgenomen, een torenhoge schuld van bijkans US$ 4 miljard.

Volgens president Santokhi, was het grofweg een financiële sabotage van de hoogste orde, onbehoorlijk, onethisch en onverantwoord bestuur. Er zijn meer dan 122 buitenlandse leningen geïdentificeerd. Bouterse heeft een groot deel van de overheidsinkomsten in onderpand gegeven aan crediteuren. Nu komen we langzaam uit het dal door prudent beleid.

Dit moet Bouterse vertellen aan de samenleving en niet keihard liegen dat je een brief geschreven hebt uit je hart, vanwege de situatie in het land. Hij meent niet met het volk maar aast op de rijkdom van Oil & Gas. Misschien kan Stephen Tsang, nu beoordelen wie de grove leugenaar is!

Idris Naipal