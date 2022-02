Narsingh Balwantsingh weer op TV met programma ‘Iedereen Verlicht’

Vanaf zondag 27 februari reist presentator Narsingh Balwantsingh voor het TV programma Iedereen Verlicht met zijn tuk tuk weer het land door in zijn zoektocht op het gebied van spiritualiteit, zingeving en duurzaamheid. Dat meldt Suriname.NL vandaag.

Sinds de pandemie lijkt de behoefte hieraan nog verder gegroeid. In deze 10e reeks alweer bezoekt Narsingh mensen die op de een of andere manier op zoek zijn naar persoonlijke verlichting en meer levensgeluk. Wat is hun verhaal en hoe zijn zij tot nieuwe inzichten gekomen?

Zo spreekt hij miljonair Steffy Roos du Maine die succesvoller werd sinds ze het spirituele pad bewandelt. Ook ontmoet hij Sabiet Balwant-gir voor wie hindoeïsme een belangrijke rol speelt: je bent deel van het geheel. En spreekt hij Joost Seilberger die als succesvol DJ de wereld overvloog, maar na een dieptepunt nu muziek inzet voor zijn genezingsproces en dat van anderen.

In de eerste aflevering van deze nieuwe reeks ontmoet Narsingh Sabiet Balwant-gir, zij is hindoe met Indiase en Surinaamse roots en deelt al 17 jaar voedsel uit. Ze begon vanuit haar huis en werkt nu met hart en ziel als coördinator bij haar eigen voedselbank in Leidsche Rijn Utrecht.

Door corona is het werk van Sabiet nog veel urgenter geworden. Aandacht, dat is waar mensen behoefte aan hebben. Door Corona zien ze veel te weinig mensen. En dat vindt Sabiet vreselijk. Het hindoeïsme speelt voor Sabiet een belangrijke rol. Je bent deel van het geheel. “Hoe kan ik gelukkig worden als ik weet dat jij ongelukkig bent?”

Uitzending: Zondagen vanaf 27 februari om 16.25 uur op NPO2