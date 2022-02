Verdachte moordzaak begraafplaats aangehouden; bekent feit volmondig

Glenn B. (58) is donderdag opgespoord en aangehouden door Kapitale Delicten (KD) in verband met de moord op de 55-jarige Mahinderpersad Bhagwanie op de begraafplaats Vrede en Arbeid. Hij geeft het feit volmondig toe.

Op zondag 16 januari werd het ontzielde lichaam van het slachtoffer op de begraafplaats aan de van Esveldstraat in Suriname aangetroffen. De verdachte hield zich al die tijd schuil op een locatie aan de Afobakaweg. Nadat rechercheurs van KD de informatie binnenkregen, werd die terstond uitgewerkt, hetgeen resulteerde in de aanhouding van de voortvluchtige verdachte.

Bij de aanhouding bekende Glenn het slachtoffer met een eind hout te hebben geslagen, waardoor hij is komen te overlijden. Volgens de verdachte was het nimmer de bedoeling om het slachtoffer te vermoorden.

Naar zeggen van de verdachte is hij tot de daad overgegaan omdat Bhagwanie zijn belofte niet was nagekomen. Hij had namelijk gekooide zangvogels van de verdachte weggenomen, die hij na overleg zou terugbrengen.

De verdachte is in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.