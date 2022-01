Directeur SZF doet aangifte na fake berichten op Facebook

Amar Randjitsing, algemeen directeur bij het Staatsziekenfonds (SZF) in Suriname, heeft deze week aangifte gedaan dat zijn goede naam en eer zijn aangerand. Op Facebook worden berichten over hem verspreid die niet op waarheid zouden berusten.

Het klopt volgens hem niet dat hij is ontheven als algemeen directeur bij SZF. Hij is met verplicht verlof gestuurd en niet ontslagen. Ook wordt op Facebook aangegeven dat het goed is dat hij is ontheven omdat hij met verschillende vrouwen een relatie zou hebben die ook medewerkers zouden zijn bij SZF.

Het ergste is volgens de directeur dat zijn foto is bewerkt. Zijn foto is bewerkt met die van de secretaresse. Hij weet niet wie de foto’s en valse berichten over hem verspreid. Hij wil dat de politie een onderzoek doet om die personen in beeld te brengen.

Randjitsing heeft het vermoeden wie het kan zijn en heeft dat ook aangegeven. Het onderzoek duurt voort.