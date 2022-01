Boze bewoners barricaderen Afobakaweg na dodelijk verkeersongeval

Bewoners van de Afobakaweg waren hedenmorgen na het dodelijk verkeersongeval aldaar, vreselijk ontstemd. Ze barricadeerden de Afobakaweg uit onvrede voor enkele ogenblikken, omdat de ambulance na het ongeval lang op zich liet wachten.

Bij het ongeval is de 34-jarige autobestuurder Irvin A. hedenmorgen ter hoogte van mast 67 aan de Afobakaweg omgekomen. Drie inzittende raakten gewond.

De redactie van Waterkant.Net verneemt van een betrouwbare bron, dat Centrum Brokopondo noch over een eigen ambulance noch over een arts beschikt. De politie van Brokopondo heeft tactvol opgetreden en de barricades verwijderd.

Het voertuig dat betrokken was bij het ongeval, reed kort voor het incident vanuit Paranam richting Klaaskreek. Volgens de politie en de ter plaatse aangetroffen sporen, blijkt dat de personenwagen met een hoge snelheid zou hebben gereden toen het voertuig van de weg raakte. Vermoedelijk verloor de bestuurder de controle over het stuur.

De auto ramde eerst een elektriciteitsgeleidingsmast en sloeg daarna meerdere keren over de kop. Volgens de politie zaten vier personen ten tijde van het ongeval in de auto. De drie inzittenden verklaarden elk dat Irvin achter het stuur zat. Hij is kort na het incident ter plaatse overleden. De drie gewonde slachtoffers werden na lang wachten afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het verder onderzoek is overgedragen aan de Verkeersunit Midden Suriname. Irvin is voor dit jaar de eerste Surinaamse verkeersdode.