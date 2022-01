Aanrijding tussen PL bussen; bus probeerde via rijwielpad in te halen

Aan de Indira Gandhiweg in Suriname zijn zaterdagavond twee PL lijnbussen met elkaar in botsing gekomen. Een dame is daarbij gewond geraakt, toen ze in een van de bussen wilde stappen.

Het ongeval vond rond 19.00u plaats ter hoogte van Safco. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet helemaal duidelijk. Verkeersunit regio Midden is belast met het onderzoek.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat één van de lijnbussen hoogstwaarschijnlijk vanuit het linker fietspad probeerde in te halen. Een van de voertuigen knalde ook nog tegen een EBS stroompaal.

De gewonde dame is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.