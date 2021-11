Een arbeider is vandaag vermoedelijk verdronken in een oude zandput in Suriname. De man zwom naar de overzijde van de put en verdween in de diepte van het water.

Het slachtoffer was evenals anderen bezig in de omgeving te werken. Hij ging op den duur in de zandput om te zwemmen naar de overzijde.

Een van personen die op de plaats was, heeft de politie ingeschakeld. Het onderzoek duurt voort.