Gokverslaafde licht bettingshop op voor SRD 200.000

Een gokverslaafde man heeft een bettingshop in Suriname, vorige week voor ongeveer SRD 200.000 opgelicht. Hij speelde een gokspel op rekening, met de hoop te winnen.

Uit het bedrag dat hij zou winnen, zou hij de bettingshop betalen. Hij verloor het gokspel echter met een bedrag van SRD 200.000 en verliet daarna de shop. Bij het opmerken van het kassatekort heeft de leidinggevende van de bettingshop aangifte gedaan.

De politie had eerst de medewerkster van de bettingshop aangehouden, die had toegelaten dat de man op rekening heeft gespeeld. De vrouw heeft echter geen voordeel gehad. Zij werd daarom na verhoor heengezonden.

De Surinaamse politie begon met de opsporing van de man die in een andere bettingshop werd aangetroffen en aangehouden. Hij is in verzekering gesteld.