Auto ‘vliegt’ in Tout Lui Fautkanaal na uitwijkmanoeuvre

Een personenauto is vanmorgen ‘gevlogen’ in het Tout Lui Fautkanaal in Suriname. Naar zeggen van de bestuurder is het plotseling uitwijken voor een busje de oorzaak van het ongeluk.

Het voertuig reed over de Tout Lui Fautkanaalweg richting Tout Lui Fautweg. Ter hoogte van pand 244 kwam er volgens de bestuurder plotseling een busje op zijn rijhelft. Hij week uit, verloor de controle over het stuur en ‘vloog’ rechtstreeks in het kanaal.

De politie kreeg de melding van het incident en ging ter plaatse voor onderzoek. De wagen is door een sleepdienst uit het kanaal getakeld en afgevoerd.