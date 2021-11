Ambassadeur Dominicaanse Republiek op bezoek bij LVV-minister Sewdien

Ambassadeur Wellington Bencosme van de Dominicaanse Republiek heeft recentelijk een bezoek gebracht aan de Surinaamse minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Parmanand Sewdien. De diplomaat is daarbij ontvangen door de bewindsman en diens directieleden. Na de kennismaking hebben de functionarissen zich gelijk gebogen over de producten die door hun land sterk worden geïmporteerd alsook geëxporteerd.

Aan de orde kwamen ook de verschillende prijzen van producten in vergelijking met die van producten in Suriname. Ambassadeur Bencosme heeft aangegeven dat in zijn land fruitsoorten als banaan en advocaat sterk worden geconsumeerd, terwijl de handel in sigaren een grote inkomstenbron is.

Sewdien zei dat Suriname over rijke visgronden beschikt. Verder deelde hij mee dat de landbouw in Suriname dit jaar erg is geteisterd door de klimaatsverandering. Desondanks was er voldoende rijst, groenten en fruit beschikbaar, terwijl er in andere landen bijna geen voedsel is.

Beiden landen streven naar een samenwerking ter ontwikkeling van de aquacultuur, de sierteelt en gewassen zoals koffie.