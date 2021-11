Ramon Arnhem (40) wint Global People Award: manager van het jaar

Op zaterdagavond 6 november won Ramon Arnhem (40) de Global People Awards (GPA) in de categorie manager van het jaar. Na een zinderende speech vertelde hij; “Ik ben geroerd door deze prijs, een groot compliment aan de professionaliteit van de organisatie, alle kandidaten hier zijn winnaars, de Award is geweldig, maar het grotere geheel is veel mooier, gekleurde mensen op topniveau die zichtbaar worden en daardoor andere kunnen inspireren”. Ramon; Ik ben een trotse Surinamer, ik hou van Suriname, ik draag mijn winst op aan mijn dierbaren, de politie en aan de Surinaamse gemeenschap.

Na een roerige jeugd en het overlijden van zijn moeder kwam Ramon terecht bij zijn vader en stiefmoeder in de Utrechtse wijk Overvecht. Zijn ouders boden hem een veilige haven, Ramon spreekt bijzondere dankbaarheid uit aan zijn stiefmoeder. De roerige jeugd zorgde ervoor dat hij met een grote educatieve achterstand startte op de basisschool. Maar met discipline en doorzettingsvermogen joeg hij zijn dromen na en ontwikkelde hij zich uiteindelijk via de Mavo naar de Universiteit van Amsterdam, waar hij afstudeerde als socioloog.

Zijn Opa Leonard Arnhem was werkzaam binnen het Surinaamse politiekorps; een foto van zijn opa inspireerde Ramon voor politiewerk. Ramon studeerde daarna aan de politieacademie te Apeldoorn en werd politieambtenaar bij het korps Amsterdam. Daar zette hij zich in voor verbinding tussen samenleving en politie, maar ook voor ontwikkeling van cultureel politievakmanschap.

Sinds 2019 is Ramon als politiecommissaris en werkzaam als sectorhoofd in het district IJsselland. In het gebied werken 800 politiemensen en bevinden zich 11 gemeenten waaronder Zwolle, Deventer, Kampen en Staphorst. Ramon is een van de zeer weinige Surinaamse politiechefs in een eindverantwoordelijke rol op strategisch niveau. Zijn winst en zichtbaarheid kan daarmee als grote inspiratie voor anderen dienen.

Motto van Ramon is; “Je verleden en je omstandigheden hebben misschien bepaald wie je nu bent, maar jij bent zelf verantwoordelijk voor wie jij wordt! Ga ervoor, wees de beste versie van jezelf, durf groot te dromen, maar durf ook net zo groot te falen”.