Vanaf vandaag ook ‘booster’ vaccinatie in Suriname

Vanaf vandaag worden de zogenoemde booster vaccinaties (derde dosis) ook in Suriname verstrekt. Het gaat daarbij om het AstraZeneca vaccin heeft het Surinaamse ministerie van volksgezondheid laten weten. De booster vaccinatie is voor een ieder die:

 een ieder die 60 jaar of ouder is

 nierdialyse patiënt is

 een verminderde weerstand heeft door een immuunstoornis of medicatie

 en/of direct zorg verleent aan personen met COVID-19.

Om in aanmerking te komen voor een boostervaccinatie, is het belangrijk dat de persoon twee AstraZeneca doses heeft gehad en de periode vanaf de laatste prik minimaal vijf maanden is. Deze booster vaccinatie biedt extra bescherming aan personen bij wie het immuunsysteem een extra stimulatie nodig heeft. Hierdoor wordt het immuunsysteem beter voorbereid op een eventuele COVID-19 infectie en hebben deze personen dezelfde bescherming als personen, die twee doses toegediend hebben gekregen.

Het Ministerie van Volksgezondheid roept op advies van de NITAG (subcommissie van de Technical Advisory Committee on National Immunization Policy COVID-19), een aantal groepen van volledig gevaccineerden op voor een extra dosis. In diverse landen is hier reeds mee gestart. In Suriname wordt er alles aan gedaan om onze burgers weerbaarder te maken in deze pandemie. De groep volledig gevaccineerde patiënten die na een doorbraakinfectie toch moet worden opgenomen, blijkt vooral te bestaan uit personen uit de genoemde groepen.

De NITAG geeft daarom het advies om over te gaan tot de booster vaccinaties, om meer levens te redden in ons land. Het aantal besmettingen loopt dagelijks nog steeds op en zorgt voor uitdagende situaties op sociaal-maatschappelijk en economisch vlak. Het doel is om zo snel mogelijk verantwoord te normaliseren, zodat de ontstane situatie operationeel draaglijk wordt voor elke burger in ons land.

Dagelijks zijn het POC en het Zorghotel met ruime openingstijden toegankelijk voor iedereen. Op de facebookpagina van het Ministerie staan de locaties per district, wekelijks vermeld.