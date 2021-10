Subisco schenkt couveuse aan ziekenhuis in Nickerie

Na de noodkreet in mei 2021 aangehoord te hebben via de vakgroep kindergeneeskunde, heeft het bedrijf Subisco International N.V. besloten deze ondersteuning toe te voegen aan hun Subisco gives back projecten.

Op woensdag 27 oktober heeft Subisco een incubator oftewel een couveuse apparaat ter waarde van ruim 14.000 euro aan stichting drs.L. Mungra Medisch Centrum te Nickerie geschonken.

Een couveuse is een apparaat waarin zieke of te vroeg geboren baby’s in een gecontroleerde omgeving geobserveerd en verpleegd kunnen worden.

Met deze schenking in de vorm van een medisch apparatuur levert Subisco International N.V. een bijdrage aan de uiterste professionele zorg voor prematuur geboren baby’s.