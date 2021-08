Alle huishoudens in Nederland kunnen twee gratis corona-zelftesten bestellen

De Nederlandse overheid is onlangs een campagne begonnen om de preventief zelftesten onder de aandacht te brengen. Zo’n zelftest kan je eenvoudig zelf afnemen voordat je veel mensen ziet. Gewoon uit voorzorg, om te voorkomen dat je onbewust anderen besmet met het coronavirus.

Het coronavirus kan je ook bij je dragen zonder dat je zelf symptomen hebt, waardoor je anderen onbewust en onbedoeld kan besmetten.

Zo’n corona-zelftest kan je thuis afnemen. Voordat je naar je werk, sportclub of vrienden gaat. Ook raadt de overheid aan een corona-zelftest te doen als je terugkeert uit het buitenland.

Bestel twee gratis corona-zelftesten

Om iedereen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met zo’n corona-zelftest, ontvangt elk huishouden in Nederland tussen 10 augustus en 1 september een brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin staat een code waarmee je online twee gratis zelftesten kan bestellen. Mogelijk heb je de brief inmiddels al ontvangen. Zo niet, dan krijg je de brief de komende dagen.

Heb je de twee gratis corona-zelftesten inmiddels gebruikt, dan kan je nieuwe zelftesten kopen in de supermarkt, drogist of apotheek. Online bestellen kan ook.

Een corona-zelftest doe je overigens alleen als je geen klachten hebt.

Heb je wel klachten die lijken op de symptomen van corona, maak dan een corona-testafspraak bij de GGD en blijf in ieder geval thuis totdat je de uitslag hebt.

Houd je aan de basisregels

Hoewel we goed op weg zijn om corona te verslaan, blijft het nog wel belangrijk je aan de basisregels te houden. Houd dus anderhalve meter afstand, was regelmatig je handen en zorg binnenshuis voor voldoende frisse lucht.

Meer informatie? Check rijksoverheid.nl/testenopcorona.