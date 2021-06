Webinar om Amerikaanse investeerders aan te trekken voor Suriname

Op woensdag 23 juni 2021 is er een virtuele webinar gehouden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, met als thema “Suriname is Open for US-Businesses” and “Doing Business in Suriname: An overview and opportunities”. Dit was in samenwerking met de Amerikaanse Ambassade en had als doel Amerikaanse investeerders aan te trekken voor Suriname en hen kennis te laten maken met de cultuur, leefgemeenschap en investeringsklimaat in Suriname.

Ambassadeur Karen Williams heeft kort de relatie met Suriname aangegeven om de investeerders aan te moedigen waarom zij zouden moeten kiezen om te investeren in Suriname. Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, heeft tijdens zijn toespraak aangegeven Amerikaanse investeerders te willen verwelkomen in Suriname. De regering wilt een goede investeringsklimaat creëren voor alle investeerders, of dat nu nationaal, regionaal of mondiaal is. De bewindsman geeft ook aan dat de relatie met Amerika niet alleen actief is op diplomatiek niveau, maar ook op het gebied van handel en politiek.

Voorts heeft de minister ook de situatie waarin het land verkeerd aangekaart en aangegeven dat er vooruitgang wordt geboekt met de genomen besluiten van de regering, waaronder het gaan naar de IMF, om het land economisch weer goed op spoor te zetten. Minister Ramdin zegt dat het juist goed is dit aan te kaarten en om het niet als negatief te zien maar juist een goede gelegenheid om zaken te doen met Suriname op het gebied van olie en gassen, mijnbouw, agrarische sector, handel en toerisme.

“Wij gaan van een crisis situatie naar een veerkrachtige en stabiele investeringsklimaat”, zegt de minister. Verder zijn Surinamers vredelievend, er is een goede werk ethiek en er is vertrouwen in de economie. Minister Ramdin zegt tenslotte dat Suriname een kleine economie heeft, hoe eerder je komt, zul je in contact zijn met de beste personen die je nader zullen begleiden via het departement International Business van het Ministerie van BIBIS. Suriname staat garant voor veiligheid en verwelkomt alle internationale partners. Ons land Suriname heeft veel mogelijkheden te bieden aan internationale investeerders en is rijk aan natuurlijke hulpbronnen en is er genoeg potentie in andere sectoren die de duurzame ontwikkeling kunnen bewerkstelligen ter versterking van onze economie.